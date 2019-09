51 éve tette le a piát és a drogot, Danny Trejo tortával ünnepelt

Kiderült, Trejo 51 éve tiszta a drogoktól és az alkoholtól, ennek örömére, kapott egy jó nagy tortát is. Tudni kell, hogy még a színészet előtt, Trejo eléggé zavaros figura volt: a ’60-as éveket piálással és drogfogyasztással töltötte, majd börtönbe került San Quentinben rablás és kábítószer árusítása miatt.

Az életem csodás lett, mióta kihajítottam belőle az alkoholt és a drogokat. A börtönnél nincs reménytelenebb hely. Találkoztam bent egy sráccal, Johnny Harrisnek hívják. A rabokkal beszélgetett négy büntetőintézetben is. Azóta én is ezt teszem, és mikor visszamegyek a börtönbe, megpróbálok a raboknak reményt adni, hiszen nekem is sikerült, élő példaként szolgálhatok