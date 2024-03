A 3 éves kislánynak olyan haja van, amilyet nem látni minden nap (VIDEÓ+FOTÓ)

Az UHS gyermekkorban alakul ki, gyakran csecsemőkor és 3 éves kor között, de már tizenkét éves korban is megjelenhet. Az érintett gyermekek általában szőke hajúak, és csak körülbelül 100 ilyen eset van világszerte.

Az óvodában a kislányt a barátai Fluffynak (bolyhos) szólítják. Annak ellenére, hogy a haja megnőtt és befonható, nem tudják túl gyakran ezt megtenni, mivel nagyon törik Layla haja. Abban a korban van, amikor mindent megkérdőjelez, és azon töpreng, hogy miért nem lehet minden nap copfja. A szüleinek el kell magyarázniuk neki, hogy a haja egy kicsit más, és nekik kell vigyáznia rá.

Layla édesanyja, Charlotte azt mondja, hogy többnyire a felnőttek beszélnek Layla hajáról. Néhányszor még az is megtörtént, hogy az emberek kérdezés nélkül megérintették. A szülők megpróbálják elmagyarázni a kislánynak, hogy ne engedje meg, hogy mások kérdezés nélkül hozzányúljanak a hajához. Ez azonban nagy kihívást jelent számukra, mivel Layla még nagyon kicsi.

Layla vidám kislány, nagyon szeret énekelni és balettozni. Charlotte létrehozott egy Instagram-fiókot a kislánya számára, és azt mondta, hogy rengeteg támogatást kaptak, és ők is sokat tudtak adn másoknak. Laylának köszönhetően az emberek most megtanulják, hogy az állapotuknak van neve. Ezt a hajállapotot üvegszőrnek is nevezik, és általában a pubertás korban ki lehet gyógyulni belőe.

