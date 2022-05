184 millió fontot nyert egy család Nagy-Britanniában - eddig gondjaik voltak a számlák kifizetésével is

A Gloucester városban élő, két kisiskolás gyermeket nevelő Joe és Jess Thwaite egy tévéműsorban elmondta, azért vállalták a nyilvánosságot, hogy titkolózás nélkül élvezhessék a gazdagságot, és támogathassák családtagjaikat, barátaikat is. "Nem akarok hazudni a családnak és a barátainknak. Velük együtt akarom élvezni a nyereményt" - mondta a feleség.

Elmondták, hogy eddig gondjaik voltak a számlák kifizetésével is, most azonban az óriási nyeremény lehetőséget ad nekik az álmodozásra. Elsőként rendbe akarják hozni kissé rozoga családi házukat, amelyben állatokat, kutyákon és tyúkokon kívül gekkóket és pónikat is tartanak, új autót vásárolnak és elviszik gyermekeiket egy hawaii nyaralásra, ami a nagy álmuk.

A 44 éves Jessnek a néhai édesapja egész életében lottózott, és amikor meghalt, férje vette át a stafétát, a családban állandóan téma volt, hogy mi lenne, ha sok pénzt nyernének. A 49 Joe főleg olyankor vásárolt szelvényt, amikor kiugróan magas volt a nyeremény. A férfi értékesítési vezető egy kommunikációs cégnél, az asszony fodrászszalont működtet a testvérével.

Nagy-Britanniában idén már kétszer nyertek a lottón 100 millió font feletti összeget, februárban 109 millió fontot vitt haza egy szerencsés tippelő. Az eddigi legnagyobb nyeremény a szigetországban 170 millió font volt, ezt 2019 októberében ütötte meg egy névtelenségét őrző lottózó. Az Euromillions lottón mintegy tucatnyi európai országban lehet fogadni, ezen az eddigi legnagyobb - 220 millió eurós - nyereményt Franciaországban ütötték meg tavaly októberben.

mti/para