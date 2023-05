18 ezer eurót fizetnek az ágyban fekvésért egy kutatás részeként (FOTÓ+VIDEÓ)

Az érdeklődőknek a fekvés mellett más tevékenységeket is kell végezniük.

A 88 napos vizsgálatban 12, 20-45 év közötti férfi önkéntes vesz részt. A résztvevőket a vízszintes alá 6 fokkal megdöntött ágyakban tartják, lábukkal felfelé. Ebben a helyzetben kell enniük, zuhanyozniuk, vécézniük. A feltétel az, hogy az egyik vállnak mindig a matracon kell maradnia.

Would you like to join a clinical study for space #research? Participants will:



Stay 60 days in bed, with the head end tilted down

Spin on a centrifuge

Exercise without leaving the bed



Spin on a centrifuge

Exercise without leaving the bed