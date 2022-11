11 éves volt a lány, amikor elaludt, és 9 évig fel sem ébredt (FOTÓK)

Amint arról Grunge beszámolt, sokan azt hitték, hogy az anyja találta ki a teljes diagnózist, de a jelenlegi orvosszakértők szerint ez nem volt átverés

Sadler az angliai Turville faluból származott, és az információk szerint 12 gyermekes család tagja volt. 11 évesen dadaként kezdett dolgozni a közeli Marlow városában. Ott azonban az Amusing Planet portál szerint megromlott az egészsége, erős fejfájásai voltak, és sokszor volt álmos. Ezért a lány visszatért szülőfalujába, ahol a kórházba került. 18 hét után az orvosok elbocsátották, mert nem tudtak rajta segíteni.

Ellen továbbra is nagyon rosszul érezte magát, és röviddel a kórház elhagyása után számos rohamot kapott. Éppen ezért alvással próbálta enyhíteni szenvedéseit. Egy este azonban, amikor lefeküdt, elaludt, és a következő kilenc évben nem ébredt fel.

Ellen Sadler was a resident of Turville, a small village in Buckinghamshire in the United Kingdom who, in 1871, aged 11, purportedly fell asleep and did not wake for nine years.



The case attracted international attention from newspapers, medical professionals and the public. pic.twitter.com/eLqDOppo7E