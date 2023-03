A 103 éves asszony elárulta a hosszú élet titkát - az is kiderült, hogy imád edzőterembe járni (FOTÓK+VIDEÓ)

Mint arról a New York Post portál is beszámolt, az amerikai asszony hetente többször is ellátogat egy helyi edzőterembe, és sokan el sem hiszik, hogy ilyen idősen gyakorlatokat is végez.

Moore Camarillo város lakója, amely az Egyesült Államokban, Kalifornia államában található, de ő Olaszországban született. Mielőtt azonban férjével az Egyesült Államokban telepedett volna le, több országban élt.

Just a Number



A 103-year-old Camarillo resident Teresa Moore, is defying her age by hitting up the gym regularly, visiting her local fitness facility 3 to 4 times a week. Born in Italy, Teresa says that exercising gives her energy and is her happy place. pic.twitter.com/pFcHtDusSK