A 101 éves idős hölgyet egy szexi, félmeztelen komornyik köszöntötte fel a születésnapján (FOTÓ)

Egy eredeti ajándékot kért a nagy napra.

Winnie egy öregotthonban él az angliai Bewdley-ben. Az volt az egyetlen kívánsága a szülinapjára, hogy bárcsak jönne egy „jóképű férfi”, hogy meglepje őt. Ezért Laura Dourish, a gondozóotthon életmód- és jóllétért felelős vezetője felvette a kapcsolatot Buff Boyz Butlersszel.

Szolgáltatásai részeként „kedves inasokat kínál különféle rendezvényekre”. A szimpatikus nyugdíjas, akinek két fia, öt unokája és két dédunokája van, nagyon örült a meglepetésnek.

A fiatal, félmezteleb inas nemcsak neki csalt mosolyt az arcára, hanem mindenkinek, aki részt vett a születésnapi partiján.

