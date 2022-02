Meztelen női mellekkel reklámoz az Adidas 18+ (FOTÓK)

Mindezt olyan fotók kíséretében tették, amelyeken meztelen női mellek láthatóak.

– olvasható a képmontázs mellett.

We believe women’s breasts in all shapes and sizes deserve support and comfort. Which is why our new sports bra range contains 43 styles, so everyone can find the right fit for them.



Explore the new adidas sports bra collection at https://t.co/fJZUEjvopQ#SupportIsEverything pic.twitter.com/CESqmsXOwI