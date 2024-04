Ben Affleck és Jennifer Garner lánya sokkolta a nyilvánosságot - fiúnak tartja magát, és nevet is változtatott (FOTÓ)

A gyászszertartáson az elhunyt unokája gondoskodott a meglepetésről. A 15 éves Seraphina Rose fekete öltönyben és nyakkendőben érkezett a temetésre, és rövid haja azt sugallta, hogy nem érzi magát lánynak. Mint kiderült, Ben Affleck és Jennifer Garner középső gyermekének már új személyazonossága van, Fin Afflecknek hívják. Ezen a néven mutatkozott be, amikor a gyászszertartáson beszédet mondott.

Nem ő az első a híres emberek gyerekei közül, akik nem érzik magukat jól a saját bőrükben. "Mostohaanyja" Jennifer Lopez lánya is, Emme is nem bináris személyként emlegeti magát, ahogy, Sting lánya is. Brad Pitt és Angelina Jolie egyik lánya kiskora óta fiú akart lenni, de azóta már meggondolta magát. Az énekesnő Cher lánya és Jamie Lee Curtis színésznő lányai is nemi változáson mentek át.

