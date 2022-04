Az ukrán posta bélyegekkel tiszteleg a Kígyó-sziget hősies katonái előtt (FOTÓ)

A történetről tudni, kell, hogy azokról az ukrán katonákról szól, akiket megfenyegetett egy orosz hadihajó, ám ők nem adták meg magukat, ehelyett üzenetet küldtek az oroszoknak:

Orosz hadihajó, húzz a f*szba.” Ezt az üzenetet ábrázlják az új bélyegek is, amikkel még maga az ukrán elnök, Vologyimir Zelenszkij is pózolt.

#Zelensky boasted of a new postage stamp with the famous "Russian military ship, go f#ck yourself" phrase on it. pic.twitter.com/CDpPkit0US