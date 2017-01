A világsajtót is bejárta, hogy Donald Trump megpróbálta felszedni Sarka Katát

Például a Buzzfeed is lehozta a főoldalon Sarka Kata afférját Donald Trumppal.

Donald Trump 2013-ban a Miss Universe Moszkvában tartott döntőjén szólította le Sarka Katát és tett neki egy félreérthetetlen ajánlatot. Egészen pontosan a szállodai szobájába invitálta Katát.

A sztorira most a világsajtó is ráugrott – például a Buzzfeed vagy a Nydailynews is írt a találkozásról.

Trump azon a bizonyos estén csak annyit kérdezett Katától, hogy “ki vagy”, amire a nő csak annyit válaszolt, “Hungary”.

Erre megkapta Trump névjegykártyáját és hozzátette a szobaszámát is. Sarka Kata a különös találkozásról először Kasza Tibi műsorában beszélt még tavaly.



