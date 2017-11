Újabb magyar rendezőt vádoltak meg szexuális zaklatással!

Egy nappal azután, hogy az ATV Egyenes Beszéd című műsorában Kátai István már utalt arra, hogy az Operettszínház mellett még egy színházban tapasztalt zaklatást, a színész el is mondta, hogy kire utalt: Szikora János rendezőre, aki 2012 óta vezeti a székesfehérvári Vörösmarty Színházat - írja a 444.hu .

Kátai elmesélte, hogy évekkel ezelőtt egy asztal körül ültek többen a színházi büfében, amikor megjelent a "mérges igazgató úr". Ekkor két színész és két fiatal színészhallgató lány ült az asztalnál, közéjük ült le a rendező, a többiek kinn dohányoztak a teraszon. Kátai a színésztársával elment a pulthoz, ekkor mondta neki a pultos, hogy most ne forduljanak meg.

Erre persze megfordult, és látta, hogy a férfi keze a lány nyakánál volt, a másik keze meg a lábánál. Elsőször zavarukban csak kuncogni tudtak. Miután a két férfi megfordult, Kátai elmondása szerint Szikora elkezdte a lány arcát simogatni. Itt még nem tudták megállapítani, hogy a lány tiltakozott-e, de nem sokkal később, miután Szikora távozott az asztaltól és odavetette, hogy "nem történt semmi", a lány odament hozzájuk, és ekkor látták, hogy remeg. Kátai elmondása szerint ekkor bocsánatot kértek tőle, amiért nem avatkoztak közbe.

A műsorban bemutattak egy online beszélgetést, ami Kátai és a zaklatásnak kitett nő között zajlott, és ebből kiderül, hogy ezen az estén nem történt sok minden, de másnap, a premier napján jóval durvább jelenet zajlott, leült mellé és fogdosni kezdte.

Kátai elmondása szerint az esetnek rajta kívül több szemtanúja is volt a színházban. Mivel több színész- és rendezőbarátja is ebben az intézményben dolgozik, délelőtt értesítette a színházat, hogy a nyilvánosság előtt is el fogja mondani, amit látott, és azt kérte, hogy vizsgálják ki az esetet.

