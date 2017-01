Tóth Vera megint kiakadt A Dal zsűrijére

Az énekesnő a Facebookon adott hangot elégedetlenségének, ami a zsűri értékelését és a műsort illeti.

"Az egyik, szerintem és mások szerint is esélyes dal ma este valamilyen oknál fogva nem jutott tovább a Dal című, számomra nagy kérdőjelben. (Mujahid Zoli: On my own) Amikor egy művész a saját tudása szerint szívét, lelkét, reményét beleviszi a zenéjébe, teret kap és a lélek a produkcióján is megmutatkozik, az mindig egy csodálatos pillanat addig a percig, míg teljesen érthetetlen indokokkal döntik le a hitét, az addigi munkáját. Semmissé válik a belefektetett, nem kevés anyagi rész, és a kiolthatatlannak tűnő energia is. Kérdezem én, kinek van erre joga?"

