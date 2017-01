Tóth Gabi visszavonul, a közösségi oldalakról is eltűnik

Eldöntötte azt is, hogy karrierjében is szünetet tart. Egy ideig nem lesznek nővérével közös koncertek, okként azt jelölte meg, hogy alkotói szabadságra akar menni. Azonban a rajongóinak nincs okuk az aggodalomra, hisz a A Dal-ban látható hallható lesz, ahol megmutatja új formációját.

Hogy ez még ne legyen elég, Gabi azt is kijelentette, hogy meg nem határozott időre megszünteti privát Facebook-oldalát is, mert besokallt a sok információtól, külsőségtől és dühtől. A való világ mellett teszi le a voksát. Az ismerőseinek azt üzente, hogy telefonon, e-mailben továbbra is elérhető, ahogyan hivatalos profilján is, így rajongói informálódhatnak minden karrierjével kapcsolatos hírről.

24.hu