Tóth Gabi sokat bukott azzal, hogy nem nyerte meg A Dalt

A legjobban az bántotta őket, hogy a zsűri esélyt sem adott arra, hogy a nézők szavazhassanak a Totova-projektre, hiszen nem juttatták be a zenekart a legjobb négybe.

Az érzelmi veszteségen túl azonban nem kevés anyagi vonzata is van a dolognak, ami miatt az énekesnő nem lehet túl boldog. Tóth Gabiék ugyanis azzal számoltak, hogy kijutnak az Eurovízióra, ezért májusig egyetlen fellépést sem vállaltak be.

– mondta el az énekesnő koncertszervezője, Daróczy Tihamér.

A Blikk információja szerint a Totova indulásába milliókat öltek, aminek nagy része már biztosan nem térül meg így, hogy nem sikerült nyerniük.

– mondta el a napilap által megkérdezett szakértő, aki többször dolgozott már együtt Tóth Gabival, így azt is tudja, hogy a kieső koncertek miatt mennyit bukik az énekesnő.

Gabi produkciójának gázsija 300 ezer forintnál kezdődik, persze ennek az énekesnő maximum csak a felét kapja meg egy-egy fellépés után, hiszen állni kell a segítők, a sofőr és az esetleg magával vitt táncosok és zenészek díját is. Igaz, a február és a március nem a legerősebb időszak a zenészek számára, de május elsejétől beindul az üzlet. Ha az elkövetkező 12 hétben csak egy-egy fellépése lenne hetente, akkor is közel kétmillió forint bevételtől esik el, nem is beszélve arról, hogy Gabi január közepe óta nem vállal fellépést, így ez összesen két és fél millió forint körülre rúghat.