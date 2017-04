Szorcsik Viktória nyolc év után visszatér

A színész-műsorvezető hamarosan az RTL Klub-on tűnik fel, s az új produkció miatt az év végéig hetven magyarországi hotelben hajtja álomra a fejét.

“Úgy érzem, szerencsés va­gyok, hiszen most olyan feladat talált meg, amit mindig is szerettem volna, és amire vágytam. Imádok utazni, ez már köztudott, úgyhogy ezt a műsort tényleg nekem találták ki”

– mondta Szorcsik Viktória, majd hozzátette:

“Modellként és színésznőként az elmúlt nyolc évben is elfoglalt voltam, szépen csendben tettem a dolgom. Szabadidőmben jártam a világot, és rövidesen már blogot is vezetek mindenről. Természetesen rengeteg műsorba hívtak eddig is, de nem vállaltam el, meghagytam ezt az örömöt a celebeknek, én nem érzem magam annak. Persze volt idő, amikor a szerződéseim miatt nekem is volt ilyen kötelezettségem, de ez már a múlt. Szabadúszó­ként saját magam döntök az életemről.”