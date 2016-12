Szakított a Jóban Rosszban álompárja

Forrás: 24.hu/TV2

A Jóban Rosszban szereplői nemcsak a sorozatban, hanem a való életben is egy párt alkottak. Alig egy évvel a kapcsolatuk kezdete után pedig már kislányuk, Katja is megszületett. A Blikk azonban most úgy értesült, 4 év után szakítottak, amit maga Kembe Sorel is megerősített.

"Való igaz, hónapokkal ezelőtt elköltöztem otthonról. Zsófival mindent megbeszéltünk, többek közt azt is, hogy nem árulunk el részleteket a szakításról. Sosem kifelé éltük meg az életünket, ez ezután is így marad. Várható volt, hogy előbb-utóbb kiderül, de nincs mit mondanom”

– árulta el az RTL Klub riportereként dolgozó egykori sorozatszereplő.



