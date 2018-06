Will Smith és családja Budapesten készült fel a zombikra

Családja is elkísérte Budapestre Will Smith-t, aki épp egy filmjét forgatja a magyar fővárosban.

Will Smith (Fotó: AP/SITA)

A színész és családtagjai nagyon élvezik Budapestet, ami abból is látszik, hogy rendszeresen osztanak meg fotókat, videókat a közösségi oldalakra a városról. Apák napján például a Széchényi téren táncoltak és bohóckodtak, most pedig legfrissebb Instagram-bejegyzéséből az is kiderült, hogy szintén a városban készülnek – nyilván poénból – egy esetleges zombiapokalipszisre - írja a 24.hu.

"Amikor eljön a zombiapokalipszis, Willow készen áll" – írta a színész a videóhoz, aminek a háttéreben tökéletesen látszik Budai Vár.

(24.hu)