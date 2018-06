Ekkor keresztelik meg Vilmos herceg és Katalin hercegné legkisebb gyermekét

A keresztelőt Justin Welby canterbury érsek celebrálja – jelentette be a Kensigton palota. Több részletet nem közöltek.

Louis Arthur Charles 2018. április 23-án jött a világra. Születésekpr 3,8 kilós volt.

The Duke and Duchess of Cambridge are pleased to announce that the christening of Prince Louis will take place on Monday 9th July at The Chapel Royal, St James’s Palace, London.



Prince Louis will be christened by The Archbishop of Canterbury, the Most Reverend Justin Welby. pic.twitter.com/aBGNYTMRri