Kis híján hányásig fajult a helyzet Sebestyén Balázsék rádióműsorában (videó)

A legendásan büdös svéd halkonzervet bontották ki a zárt stúdióban. Igaz, Sebestyén Balázs, Vadon Jani és Rákóczi Feri már korábban is bepróbálkoztak a surströmminggel, de most annak is a legdurvább változatából bontottak egy dobozzal. Természetesen a kóstolásig nem jutottak el, hiszen Sebestyén Balázs már a konzerv felnyitásakor majdnem elhányta magát. Mindezt pedig élőben közvetítették is.

Kinyitjuk a Surstromming durvabb változatat! Ez egy svéd erjesztett halkonzerv, savanyú hering! Csak szabadban lehet kinyitni annyira kemény! Most megkaptuk a legdurvabbat, a feketét!

– írta a műsorvezető.

24.hu