Egyre biztosabb, hogy kibékült Hosszú Katinka és Shane Tusup

Néhány hónap után csütörtökön volt látható először közös fotó Hosszú Katinkáról és férjéről, Shane Tusupról. Katinka és Shane házassága még tavaly novemberbe került válságba, sőt már a válás is szóba esett, a háromszroos olimpiai bajnok úszónő be is nyújtotta a válókeresetet, azonban azt egy hónapja felfüggesztette – írja a hvg.hu.