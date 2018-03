"Szerintem mindenkit lesz*pott" - állítja Jennifer Lawrence-ről a leribancozott celeb

Jennifer Lawrence (Fotó: AP/TASR)

"Undorító..nem elég, hogy ki mondta az r-betűs szót, még viccet is csinált az anyámmal való kapcsolatomból. Néztem is, hogy komolyan ez az A-listás sztár, akinek Oscar-díja van?" - mondta Kent, aki egyúttal gúnyolódott is azon, hogy Lawrence új filmje, a Budapesten forgatott Vörös veréb nem igazán jött be sem a kritikusoknak, sem a nézőknek.

Lala Kent

Kentet egyébként arról is meg találták kérdezni, hogy szerinte lehetett-e valami Harvey Weinstein és az Oscar-díjas szjnésznő között, amikor Az éhezők viadalát forgatták. Erre jött a kemény válasz:

"Szerintem mindenkit leszopott azért, hogy oda jusson ahol van. A haja borzalmas, az arca pedig túlságosan is kövérkés. Lehet abba kéne hagyni az ivást."

Hogy ezt lehet-e még fokozni, az valószínűleg hamarosan kiderül, viszont egy A-listás színésznőtől meglehetősen méltatlan, ha ilyen szájkaratéba bármilyen szinten belemegy.

(via Blikk)