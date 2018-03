Összeházasodott a saját lányával az édesanya

Anya és 26 éves lánya, Misty Velvet Dawn Spann 2016 tavaszán kötötték össze az életüket Oklahomában azután, hogy trövényessé vált az egyneműek házasságkötése. Kiderült az is, hogy Patricia a fiával is összeházasodott 2008-ban. Gyermeke akkor 18 éves volt, aki 20 évesen érvénytelenítette a frigyet. Misty is így cselekedett most, aki elmondta, hogy átvérte őt az anyja. Azt mondta neki, hogy több ügyvéd szerint nem lesz a frigyükkel semmi gond.

Azonban az oklahmai tövények kimondják, hogy az vérfertőzés, ha valaki rokonnal köti össze hivatalosan az életét.

viahvg.hu