Utálóinak is megköszönte a díjat a sztriptíztáncosnőből lett rapperhölgy

Cardi B manapság az egyik legsikeresebb női rapper a zenei fősodorban. Egykor sztriptíztáncosnőként is kereste kenyerét, amit persze sokan fel is rónak neki lépten-nyomon.

Cardi B

Bodak Yellow című száma tavaly júniusban került ki a YouTube-ra, azóta közel félmilliárd alkalommal nézték meg, őt pedig két Grammy-díjra is jelölték.

Noha a januári díjátadón nem ő lett a befutó, a hétvégén megtartott iHeartRadio Music Awards-on a legígéretesebb új tehetségnek választották. Így köszönte meg (a 24.hu fordítása):

"Úristen! Nagyon sok mindenkinek fogom ezt most megköszönni, hiszen nagyon sok mindenki segített, hogy sikeres legyek. Szeretném megköszönni a csapatomnak, a kiadómnak, a családomnak és a páromnak. Szeretném megköszönni a rajongóimnak, akik akkor is biztatnak, ha valamit rosszul csinálok. És szeretném megköszönni az utálóimnak is, mivel úgyis letöltik a számaimat, hogy meghallgassák őket és beszéljenek róla, de ez nekem csak jó."

Következő albumával áprilisban érkezik.

(via 24.hu)