Kelemen Anna mégsem indul a választásokon

Mégsem indul a tavaszi választásokon Kelemen Anna – jelentette be hétfőn a Facebookján.

Kelemen múlt héten jelentette be, hogy amennyiben közösségi oldalán az egyik képére érkezik 5000 lájk, akkor elindul képviselőjelöltnek. A lájkok összejöttek, és a playmata be is kívánta váltani az ígéretét.

Most azonban azt írta, hogy a vasárnapi, hódmezővásárhelyi ellenzéki győzelem miatt visszalép a jelöltségtől és nem indul Budapest 1. egyéni választókörzetben. "Mert,aki esélytelen és nem lép vissza az a valódi prostituált!" - indokolta Kelemen Anna a döntését és arra biztat mindenkit, hogy április 8-án menjenek el szavazni.

24.hu