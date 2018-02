A 67 éves színésznő ledobta a ruháit a Playboy-nak

A színésző az Instagram-oldalán osztott meg egy fotót, s elárulta azt is, hogy a Playboy interjút is készítette vele.

A róla készült képeken jól látszik Seymour kiegyensúlyozottsága, s az is, hogy közel a hetvenhez is mennyire jól néz ki.

In her third Playboy pictorial, the iconic Jane Seymour, who just turned 67, discusses her return to TV and the #MeToo movement—and proves once again that beauty & sex appeal aren’t defined by age. https://t.co/Lw1OUIIQk3 pic.twitter.com/LqshkjPBHz