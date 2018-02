Jennifer Lawrence odapöprkölt a kritikusainak

Jennifer Lawrence (Fotó: AP/TASR)

"Wow. Tényleg nem tudom, hogy hol kezdjem ezt a „Jennifer Lawrence egy sokat mutató ruhában jelent meg a hidegben” vitát. Ez nem csak teljesen nevetséges, de durván sértő is. Az a Versace ruha fantasztikus volt, azt gondoljátok, hogy el fogom takarni azt a gyönyörű ruhát egy kabáttal és egy sállal? Öt percig voltam kint. Kiálltam volna a hóba is abban a ruhában, mert imádom a divatot, és mert ez az én döntésem volt. Ez szexista, nevetséges és nem feminizmus... Szedjétek össze magatokat emberek! Mindent amit hordok, az az én döntésem, ahogy az is, ha meg akarok fázni" - reagált a Facebook-oldalán.

(via 24.hu)