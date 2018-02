Leleplezték az Obama-házaspár hivatalos portréit

A korábbi amerikai elnök a képek bemutatásakor köszönetet mondott a volt first ladyt megörökítő művésznek, amiért ilyen nagyszerűen sikerült megragadnia a felesége "dögösségét".

Fotó: Getty Images

A festmények elkészítésére felkért Kehinde Wiley és Amy Sherald voltak az első fekete bőrű művészek, akik ilyen megbízást kaptak a Smithsonian részéről. A művek a National Portrait Gallery elnöki arcképcsarnokában kaptak helyet.

Wiley Obamát megörökítő portréján a korábbi amerikai elnök öltönyt visel és egy barna széken ül, a háttérben lévő zöld levelek és színes virágok ölelésében.

