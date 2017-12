Ezeket a hírességeket veszítettük el 2017-ben

Január

Alig kezdődött el az év, amikor az Aranyemberként becézett Klapka György (88) elhunyt. Az üzletember január 4-én reggel még a Mokka élő adásának vendége volt, majd délután összeesett az otthonában és meghalt.

Torgyán József (84), a Független Kisgazdapárt volt elnöke, korábbi földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter is otthonában, családja körében hunyt el, miután problémák voltak a szívével.

Szintén januárban távozott a Kossuth-díjas író, Lázár Ervin felesége, Vathy Zsuzsa (76) író, Olofsson Károly, szerzetesi nevén Olofsson Placid, azaz Placid atya (101) bencés szerzetes, Zentai Anna (92) a magyar operett kiemelkedő alakja és Takács Klára (71) Kossuth-, Liszt Ferenc- és Prima-díjas, mezzoszoprán operaénekes.

A külföldi művészvilágból az év első hónapjában távozott John Berger (90) a Szokatlan című Booker-díjas regény szerzője. William Christopher (84) a MASH című sorozat szereplője. Klaus Wildbolz (79) A hegyi doktor főszereplője. Miguel Ferrer (61) amerikai színész, az NCIS: Los Angeles és a Twin Peaks egyik sztárja. Pascal Garray (51) belga karikaturista, a Hupikék törpikék-képregények egyik alkotója. Mike Connors (91) Golden Globe-díjas színész, a Mannix című krimisorozatban főszereplője. Mary Tyler Moore(80) amerikai színésznő, aki a nevét viselő tévéshow, az Átlagemberek című dráma és a Gyagyás család című vígjátékban is szerepelt.

Richard Hatch (71) amerikai tévészínész, aki legismertebb szerepét, az 1978-79 között futott Csillagközi romboló című sci-fi sorozatban játszotta, Apollo kapitányként. Frank Pellegrino (72) a Maffiozók című sorozatban Frank Cubitoso FBI-főnököt alakította. Geoff Nicholls (68), a legendás Black Sabbath brit heavy metal együttes egykori billentyűse. John Hurt (77) Golden Globe- és BAFTA-díjas angol színész, A nyolcadik utas: a Halál című film szereplője.

Február

Galkó Bence (63) a Szegedi Nemzeti Színház színésze egy premier előtt lett rosszul, hosszú ideje tartó betegsége legyőzte a szervezetét. Berek Katalin (86) érdemes és kiváló művész, a Nemzet Színésze is februárban hunyt el, ahogyan Warren Frost (91) is, aki a Twin Peaks legendás halottkémjét alakította. A Trónok harca című sorozatban Óriás Mag-et játszó, 233 centiméter magas, Neil Fingleton (36) is meghalt. Bill Paxton (61) amerikai színészt a Titanicban, a Terminátorban, az Apollo 13-ban vagy A bolygó neve: Halál-ban is láthattuk. Danuta Szaflarska (102) lengyel színésznő, Fekete Ibolya rendezésében, Magyarországon forgatta utolsó filmjét, az Anyám és más futóbolondok a családból című mozit.

Március

Az egykori Happy Gang együttes egyik alapító tagja, Meggyes Roland Mohaman (45) halála váratlanul ért sokakat. A saját bevallása szerint rossz útra tévedt, hedonista életet élő zenész nem is olyan rég még az X-Faktorban is feltűnt. Halálát szívelégtelenség okozta.

A Rock and Roll atyjaként is emlegetett zenész, Charles Edwards Anderson Berry, ismertebb nevén Chuck Berry (90) négy évtized után idén új albumot tervezett kiadni, de ez már nem valósulhatott meg. Otthonában érte a halál, a kiérkező mentők már nem tudtak rajta segíteni.

Április

Usztics Mátyás (67) színművész, a Nemzeti Kamara Színház alapító-igazgatója, továbbá a Magyar Gárda egyesület egyik alapítója tavasszal hunyt el, ahogyan Gyurcsok József (66) is, aki a Budapest TV-n vezetett távgyógyító műsort energiagyógyászként. Vajda Miklós (85) író, műfordító, valamint Erin Moran(56) a népszerű Happy Days című sitcom színésznője is áprilisban távozott.

Május

Dés Mihály (67), a magyar irodalom egyik legizgalmasabb és legszabálytalanabb szerzője Barcelonában hunyt el. Meghalt az RTL híradósának, Szellő Istvánnak az édesanyja, Szellő Rózsa (74), akit tévés szakemberként ismerhettünk. Roger Moore (89) angol színész hét alkalommal játszotta el James Bondot. Chris Cornell (52), a Soundgarden és az Audioslave frontembere felakasztotta magát. A hónapban halt meg Powers Boothe (68), a Sin City és a Deadwood színésze, Michael Parks (77), a Twin Peaks és a Tarantino-filmek sztárja, valamint Robert Concina (47) az olasz trance-producer és rádiós, akit a világ Robert Miles-ként ismert meg a 90-es években. Children című száma az évtized egyik ikonikus elektronikus slágerévé vált.

Június

A naptári nyár első hónapján ment el Jókai Anna (84) Kossuth Nagydíjas és Kossuth-díjas író, a nemzet művésze, Szénich János (65), a Hobo Blues Band, az EDDA, a Non-Stop, és a Juventus egykori gitárosa, Dévény Anna (81) gyógytornász, művészi torna szakedző, a mozgásrehabilitációs Dévény-módszer kidolgozója, valamint a köztévétől 45 év munkaviszony után, méltatlan körülmények között elbocsátott Nagy György (64) az Ablak, a Főtér, vagy a Hol-mi? műsorvezetője.

John Avildsen (81) a Rocky és a Karate kölyök rendezője, Helmut Kohl (87), aki 1982 és 1998 között volt Németország szövetségi kancellárja. Michael Bond (91), a népszerű Paddington-gyermekkönyvek írója. Prodigy (42) amerikai rapper, a Mobb Deep New York-i hiphop duó alapítója. A világhírű olasz divattervező, Carla Fendi (80).

Július

Az 1985-ben nyugdíjba vonult Jászai Mari-díjas színész, Simon György (94) nyár közepén hunyt el, ahogyan a Kossuth-díjas színésznő, Schubert Éva (86) is.

Evan Helmuth (40) amerikai színész egy-egy epizódszerep erejéig több sorozatban is feltűnt, úgy mint az Alias, az NCIS, a New York-i helyszínelők, a Castle, a Dr. Csont vagy a Született detektívek. Martin Landau(89) Oscar-díjas színésznek olyan tanítványai voltak, mint Jack Nicholson és Anjelica Huston. Elhunyt még Jeanne Moreau (89) francia színésznő is. Az egész világot sokkolta Chester Bennington (41) öngyilkossága. A Linkin Park énekesét halála előtt nem sokkal még a magyar rajongók is láthatták személyesen, hiszen a zenekar júliusban még a VOLT fesztiválon játszott.

Augusztus

Az utolsó nyári hónapban távozott az élők közül Vámos György (62), az Echo Tv egykori műsorvezetője, a Magyar Hírlap volt publicistája. Makk Károly (91) Kossuth-díjas filmrendező, a magyar mozgókép mestere, a nemzet művésze és Lorán Lenke (90) Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes és kiváló művész.

Robert Hardy (91) a Harry Potter fantasykben alakította Cornelius Caramelt. Jerry Lewis (91) pedig Hollywood egyik legsikeresebb komikusa volt. Jay Thomas (69), az Egy úr az űrből és a Murphy Brown színésze volt.

Szeptember

Elhunyt Bernie Casey (78) egykori amerikaifutball-sztár, aki első fekete színészként alakította James Bond CIA-s kollégáját, Felix Leitert. Harry Dean Stanton (91) amerikai színész legismertebb szerepei A nyolcadik utas: a Halál (1979) és a Halálsoron (1999) című mozifilmek mellett az 1992-es Twin Peaks: Tűz, jöjj velem! című tévéfilmben voltak. Frank Vincent (78) veterán amerikai színészt Martin Scorsese filmjeiben és a Maffiózók című sorozatban ismerhetett meg a közönség. A legnagyobb sajtóvisszhangot a Playboy alapítónak, Hugh Hefnernek (91) a halála okozta.

Október

Pályatársakat, barátokat és rajongók ezreit érte váratlanul a mindig vidám és energikus Aradszky László(82) halála, aki otthonában, tévénézés közben aludt el örökre. Élettelen testét felesége fedezte fel, aki még mindig nem jutott túl férje hirtelen elvesztésén.

Az élete utolsó éveit csatározással töltő Som Lajos (70), a Piramis és Neoton együttesek basszusgitárosa is októberben hunyt el.

A C’est La Vie lányegyüttes egykori énekesnője, Berta Claudia (42) fiatalon távozott. George Young (70) zenész, dalszerző, az AC/DC producere, továbbá Roy Dotrice (95) a Trónok harcában is szereplő brit színész is meghalt.

November

Pápai Erzsi (83) Jászai-díjas színművész, Érdemes művész, a Nemzeti Színház Örökös tagja, Komáromy Éva (79) pedig a Miskolci Nemzeti Színház örökös tagja volt. Bohus Zoltán (75) Kossuth-díjas szobrászművész, a nemzet művésze, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagja ősz végén hunyt el, ahogyan Stadler József (66) a 90-es évek legendás vállalkozója is, aki háromszor ült börtönben. Utoljára 2016 februárjában szabadult.

Testvére halála után egy hónappal, Malcolm Young (64) rockzenész, gitáros, dalszövegíró, az AC/DC alapítótagja is elhunyt. Chuck Mosley (57) a Faith No More egykori énekese herointúladagolásban halt meg. John Hillerman (84) színész a Magnum című sorozat karót nyelt brit birtokfelügyelőjét, Jonathan Higginst alakította egykor. David Cassidy (67) amerikai színész, énekes is távozott az élők sorából. A hírhedt amerikai sorozatgyilkos, Charles Manson (83) a rácsok mögött halt meg, kilencszeres életfogytiglanra ítélték elfogása után.

December

Az év utolsó hónapjában hunyt el id. Dárdai Pál (66), aki a pécsi labdarúgás ikonikus alakja volt. Nem sokkal karácsony előtt győzte le a rák Fábián Juli (37) énekesnő, dalszerző, dalszövegíró szervezetét, aki tavasszal még A nagy duett versenyében szerepelt Győrfi Pál oldalán.ň

