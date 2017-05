Shakira egy videoklipben meséli el, hogyan ismerkedett meg Gérard Piquével

Shakira múlt héten mutatta be új dalának, a Me Enamorénak a videoklipjét, ami azzal kezdődik, hogy egy hotelszobában egy jégkocka vízcseppje ébreszti fel őt, amit egy ismeretlen férfi tarta a kezében. Egész időn keresztül egy férfi filmezi őt az autóban, a természetben, azonban az illető arca nem látható. Csak a végén derül ki, hogy párjáról és gyermekei apjáról, Gérard Piquéről van szó – írja a tvnoviny.sk.

Fotó: YouTube/ shakiraVEVO

A videoklip a pár szerelmi történetét mutatja be, s azt, hogyan ismerkedtek meg és szerettek egymásba. Az énekesnő rövid videókat osztott meg az Instagramon a videoklip készítéséről.

Shakira és az FC Barcelona labdarúgója 2010-ben ismerkedtek meg, amikor is együtt szerepeltek a Waka Waka (This Time for Africa) videoklipben, ami a 2010-es foci vb indulója lett. Azóta két fiuk született – Milan Piqué Mebarak 2013. január 22-én jött világra, a kis Sasha pedig 2015. január 29-én született.

tvnoviny.sk/para