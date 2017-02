Sarka Kata megvált Hajdú Péter nevétől

Abban már mindenki biztos lehet, hogy Sarka Kata és Hajdú Péter egyáltalán nem akarják rendezni a kapcsolatukat. Még annak ellenére sem, hogy két közös gyermekük van. Sőt, már az is egyre valószínűbb, hogy nem lesz békés a válóperük – írja a Bors.

Kata ezért úgy döntött, mindentől szabadulni akar, ami férjéhez köti. Azzal kezdte, hogy névváltoztatási kérvényt nyújtott be, néhány hivatalos papírja már nála is van. Esküvőjük után hivatalosan Hajdú-Sarka Katának hívták, azonban irataiban már a lánykori neve szerepel.

"Ezt meg tu­dom erősíteni, de nem akarok róla beszélni – mondta a Borsnak Sarka, azonban barátnője ennél sokkal bőbeszédűbb volt.

"Általában a válóper alkalmával szokták megejteni a névváltoztatást is, de az ő esetükben nem lehet tudni, hogy végül is mennyi idő alatt tudnak majd elválni és megegyezni a felmerülő kérdésekben, s a bíróság mikor mondhatja ki, hogy felbontja a házasságukat. Kata azonban ezt nem akarta megvárni, mert így demonstrálja azt, hogy formai­lag sem tartozik többé Petihez. Az útlevelét már meg is kapta, a Sarka Kata névre szóló személyi okmányait pedig valószínûleg heteken belül átveheti".

Bors