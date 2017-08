Sandra Bullock egymillió dollárral támogatja a texasi hurrikán károsultjait

Fotó: TASR/AP

Az 53 éves hollywoodi sztár a People magazinban jelentette be kedden az adományt az Amerikai Vöröskereszt texasi szervezetének, amely azt "hihetetlen ajándéknak" nevezte. A segélyszervezet szerint a színésznő példája a jelenleg tanúsítottnál is nagyobb bőkezűségre ösztönözhet más adakozókat is.

"Egyszerűen csak hálás vagyok, hogy megtehetem (a felajánlást)" - indokolta az átszámítva negyedmilliárd forintos adományt a színésznő.

A filmsztár szerint egy olyan katasztrófa esetén, mint ez az árvíz, félre kell tenni a politikai nézetkülönbségeket.

"Két méter magas vízben nincs politika, csak emberek vannak, akiken segíteni kell" - mondta.

A People szerint Sandra Bullock évek óta támogatja a Vöröskeresztet, és neki magának is van háza Texasban.

