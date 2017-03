Rövid meglepetéskoncertet adott John Legend egy londoni pályaudvaron

Az internetre több rajongó is feltöltötte videóját, amelyen a zenész a St. Pancras vasútállomáson felállított egyik zongoránál ül és olyan slágereit adja elő, mint például az Ordinary People és az All of Me.

Legend közvetlenül a koncert előtt a Twitteren értesítette rajongóit. "Épp most érkezem a St. Pancrasra. Ott áll még az a zongora?" - írta. Posztját több mint 700-szor osztották meg, többek között Maisie Williams, a Trónok Harca brit sztárja.

A St. Pancras állomáson évek óta áll az a két "utcai zongora", melyeken az arra járók bármikor zenélhetnek.

A zongora világnapját március 29-én ünneplik a hangszer szerelmesei: ez az év 88. napja, ennyi billentyű található a zongorán.

