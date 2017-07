Pokollá teszik a turisták a helyi lakosok életét egy horvátországi városban

A horvát Ibizának is nevezett Zrce Beachen már hetek óta rengeteg fiatal bulizik. Az ittas, félmeztelen és bedrogozott turisták miatt a helyiek már többször is panaszt tettek a városi hivatalnál. A fiatalok törnek-zúznak, lármáznak, nem tisztelnek senkit és semmit, ott vizelnek, ahol akarnak, és félmeztelenül ülnek be bárokba vagy éttermekbe - mondták.

Novalja polgármestere levelében azt írta: elkeseredett és szomorú a barbár és kulturálatlan fiatalok viselkedése miatt. Ante Dabo külön kiemelte az angol fiatalokat, akiknek szerinte nagyon magas a fizetőképessége, de ez nem jogosítja fel őket a primitív viselkedésre.

Annak ellenére, hogy rendőrségtől komoly erősítést kaptak a turisztikai szezonra, továbbá 20 közmunkás, valamint számos biztonsági őr is vigyáz a rendre és tisztaságra, a helyzet továbbra is tarthatatlan - hangsúlyozta.

"Kérdezem én, ezek a fiatalok a saját országukban is ilyen vadállat módjára viselkednek, vagy otthon azonnal, szigorú büntetésben részesülnének?" - mondta keserűen a polgármester.

Végezetül megígérte, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a város visszanyerje méltóságát. Az esettel az angol lapok is foglalkoztak.



MTI/para