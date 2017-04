Pataky UFO Attila szerint a magyarok mind ufók!

Az Edda frontemberét állítólag már többször is elvitték az ufók - írja a 24.hu.

Fotó: Hammerworld

Szinte alig akad olyan ember, aki ne hallott volna még Pataky Attila és a földönkívüliek közti különös kapcsolatról.

Az Edda frontemberét állítólag már többször is elvitték az ufók. Legutóbb Kanadában mesélt remek történeteket, amelyekből kiderül, hogy feleségét, sőt anyósát is elvitték már a földönkívüliek.

Attila azt is mondta, a magyarok mind ufók.

“A műsor első részében Attila az életéről beszélt, és az ufókat is érintette. Szóba került a magyarság történelmi küldetése is a világon. Azt mondta, 12 évesen ragadták el először a földönkívüliek, azóta rendszeresen elviszik, most már a feleségével és az anyósával együtt. Szerinte a magyarok mind ufók”

– mondta a Borsnak egy néző, aki ott volt Pataky Attila tengerentúli fellépésén.

24.hu