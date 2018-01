Pápai Joci minden álma teljesült tavaly, egy valami viszont hiányzott

Pápai Joci

Az Eurovíziós Dalfesztiválra való kijutása is már önmagában siker, de ott jó eredményt is ért el, nyolcadik lett az Origo c. számával.

"Azt hiszem az Eurovízió volt az egyik legnagyobb indulásom és nyolcadik helyezett lettem. Nekem az egy nagyon nagy győzelem, és ugye beszélnem kell arról is, hogy az első roma származású ember vagyok egész Európában, az Eurovízió történetében, aki az első húszba be tudott kerülni" - idézett a műsorból a 24.hu.

Egy valami viszont hiányzott számára, mégpedig a családja, és a műsorban is elmondja, hogy szerettei lényegében többet látták őt a tévén keresztül, mint személyesen.

(24.hu)