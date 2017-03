PÁNIK A REPÜLŐGÉPEN: Egy nő fülén felrobbant a fülhallgató

Fotó: Australian Transport Safety Bureau

A repülő már 2 órája a levegőben volt, amikor a hölgy arra ébredt fel, hogy robbanást hall. Érezte, hogy ég az arca, ezért rögötn ledobta a fölre a fülhallgatót. „Szikrák repültek ki belőle, s kisebb tüzet okozott“ – mondta később az áldozat. Azt is elárulta, hogy többször is rálépett a fülhallgatóra, hogy eloltsa a tüzet, ám szerencsére hamar ott teremtek a stewardessek, s vízzel leöntötték a fülhallgatót. Megolvadt a szerkezet akkumulátora és borítása is a kisebb tűzben.

Az út hátralévő részén mindenki érezte a megégett műanyag, az égett haj szagát. „Az utasok végigköhögték és végigfulladozták az utat“ – mondta az egyik utas.

Az Ausztrál Közlekedésbiztonsági Hivatal nem nevezte meg a tönkrement fülhallgató márkáját, azonban az incidens azt bizonyítja, hogy nem veszélytelen egy ilyen elektronikus berendezés a repülőút alatt – írja a DPA hírügynökség.

