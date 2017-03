Ő Jennifer Lopez új szerelme

A 47 éves énekesnő-színésznő a New York Yankees amerikaifoci-csapat egykori játékosával, a 41 éves Alex Rodriguezzel randevúzgat. Ezt a hírt szerádn meferősítette a Page Six is. Úgy tűnik Lopez Drake kanadai rapperrel való kapcsolata már a múlté – írja a tvnoviny.sk.