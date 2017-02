Német szexoldalon voltak láthatóak a magyar híresség képei

Keleti Györgyi meztelen képei egy német szextárskereső oldalon tűntek fel – írja a Bors. A képek melletti ajánlatban ott szerepeltek Vivien tarifái. A szolgáltatásaiért akár több ezer eurót is elkér. A légyottra egy lakásban kerül sor.

A Borsnak sikerült beszélnie Keleti Györgyivel is, akitől megkérdezték, mi a véleménye a hallottakról: „Őszintén? Az elmúlt években több fotósorozatot is készítettem egy amerikai ügynökség megrendelésére, amelyeket a regisztrált és fizetős felhasználóik szabadon letölthetnek. Hogy ki és mire használja ezeket, már nem foglalkoztat. És engem ez az egész már nem is érdekel”.

Fotó: Instagram

Nem sokkal a napilap jelentkezése után a meztelen fotókat eltávolították az említett oldalról.

Bors