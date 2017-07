Nagy Ervin úgy érzi, most olyan neki, mint Brad Pittnek

Nagy Ervin a Kincsem c. filmben

A Bors számolt be róla, hogy az immár 400 ezres nézőszámmal bíró filmet hatalmas siker övezte most is, nagy Ervin "fürdött a népszerűségben. Órákon át tartott a fotózkodás, autogramosztás.

A színész a lap kérdésére kijelentette, ez az igazi fizetség. "Van ebben az egészben valami Bradt Pittes vagy világsztárhangulatú. Amikor először kijöttem az évadnyitó futamra, nem hittem el. Akkor két hete volt a mozikban a film, és már akkor is le kellett állítani az autogramosztást egy idő után, pedig még kígyózott a sor – újságolta Ervin. – Egy ekkora siker után én már boldog színészként halok meg. Ebben az országban nem lehet nagyobb sikert elérni, és ezt nem nagyképűségből mondom" - fogalmazott.

Úgy érzi, a Kincsemmel, mely gyakorlatilag mindenkinek tetszik, a csúcsra került a szakmában.

