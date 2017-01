Michael Jackson lánya sokkoló kijelentéseket tett édesapja halálával kapcsolatban

Fotó: Rolling Stone

Paris a Rolling Stone magazinnak vallott őszintén. Beszélt a depresszióról, az apja halála utáni igazságkeresésről, s vagyonával kapcsolatos dolgokról.

„Mindig azt mondják, az idő begyógyítja a sebeket, azonban a valóságban ez nincs így. Egyszerűen ezt el kell fogadni. Én így élek: Igen, elvesztettem azt a dolgot, ami a legfontosabb volt az életemben. Tehát, ha rossz dolog történik velem, nem lesz olyan szörnyű, mint amit már átéltem“ – mondta Paris.

„Mindig úgy gondoltam, hogy az ő neve édesapa, apu. Nem akartuk tudni, hogy valójában ki ő. Ő az életünk volt, s mi az ő életei voltunk“ – jelentette ki a lány, aki azt is elárulta, hogy Michael felajánlotta nekik, hogy járjanak rendes, klasszikus iskolába, azonban ő kaz otthoni tanulás mellett döntöttek.

„Amikor otthon tanultok és bejön a szobátokba az édesapátok, azt úgy veszitek, hogy már nem kell tanulnotok, mentek szórakozni az apukátokkal. Nem volt szükségünk barátokra. Ott volt ő és a Disney-csatorna“ – mesélte Paris. Természetesen azért voltak szabályaik is. „Nem mehetünk el oda, ahova akartunk. Ennek ellenére normális életet éltünk. Tanultunk, s ha megérdemeltünk, minden második hétvégén elmehettünk moziba, állatkertbe vagy más helyekre. Ha rosszul viselkedtünk, apa megtiltott pár dolgot“ – mondta Jackson lánya.

Apjuk toleranciára tanította őket

Amikor Paris 8 éves volt, felkeltette a figyelmét egy magazin címlapján lévő modell. Annyira rabul ejtette őt, hogy azt mondta, szereti azt a nőt. „Ahelyett, hogy apám rámkiáltott volna, ahogy sok homofób szülő teszi, azt mondák neki: „Akkor van egy barátnőd“ – vallott őszintén a 18 éves teremtés.

„Apánk számára a legfontosabb a mi okttatásunk volt. Nem azt tanította nekünk, hogy Kolumbusz felfedezte Amerikát, hanem azt, hogy emiatt a bennszülöttek elvesztették az otthonaikat“ – tette hozzá az előbbiekhez Paris.

Öngyilkossági kísérletek

2013-ban a 15 éves Paris megvágta a csuklóját, bevett 20 darab Motrin-pirulát abban reménykedve, hogy elmenekülhet a depresszió és a függőségek elő. „Gyűlöltem magam. Kevés volt az önbizalmam, s azt éreztem, semmit sem csinálok jól. Úgy gondoltam, nem érdemlem meg, hogy éljek“ – vallott a nehéz időszakról.

Mindezt sikerült eltitkolnia a családja előtt. Azt is elárulta, hogy 2013-ban többször is véget akart vetni az életének.

Az ismertség veszélyei

Paris önpusztító életmódja apja 2009-es halála után kezdődött. Az addig otthon tanuló lány egyszercsak egy magániskola hetedik osztályos tanulója lett, ahol az idősebb diákokkal barátkozott leginkább. „Olyan dolgokat tettem, amit egy 13-14 éves lány nem csinál. Próbáltam hamar felnőni“ – mondta Paris.

Miután megjelent a Twitter, megtapasztalta az internetes zaklatást. „Ez a szólásszabadság csodás, azonban a közösségi oldalak létrehozói arra nem gondoltak, hogy ezzel sok minden megváltozik“ – gondolja a tini lány.

Azután, hogy hosszabb időt töltött egy utahi terápiás iskolában, ezt gondolja: „Teljesen más ember vagyok. Őrült voltam. Tényleg őrült voltam. Sok mindenen keresztülmentem, szorongtam. S mégis túltettem magam a depresszión mindenféle segítség nélkül“.

Szexuális támadás

Paris 14 éves volt akkor. „Egy ismeretlen ember tette. Nem akarom részletezni a történteket. Ez nagyon nehéz számomra, s akkor senkinek sem beszéltem róla“ – tette Paris a sokkoló kijelentést.

Sosem kételkedett abban, hogy ki az apja

Az énekes halála után olyan spekulációk keltek szárnyra, hogy nem Jackson a biológiai apja három gyermekének. Paris, akinek édesanyja Debbie Rowe, ezt határozottan tagadja: „Ő az én édesapám és mindig az marad. Az emberek, akik jól ismerték őt, azt mondják, látják őt bennem. Ez egy kissé ijesztő“.

„Feketebőrűnek tartom magam. Édesapám afroamerikai volt, s amikor élt, a szemembe nézett, s azt mondta, fekete vagy és büszkének kell lenned a gyökereidre. Ő az édesapám volt, miért hazudott volna nekünk? Hittem neki, mert ő sosem hazudott nekünk“ – jelentette ki határozottan Paris, s ehhez hozzátette, ezzel a témával kapcsolatban többet nem fog nyilatkozni.

Tíz évig nem tudott az édesanyjáról

„Amikor kicsi voltam, nem létezett az anyukám“ – mondja Paris. Idővel azonban rájött, hogy egy férfi nem hozhat világra egy gyereket, ezért megkérdezte Michaeltól, ki szülte meg őt. Ő azt mondta, Debbie Rowe. Paris az apja halála után elkezdte keresni őt. Apja bőrorvosának , Arnold Kleinnek köszönhetően találkozott is vele. Paris 13 éves volt, s egy utahi terápiás kezelés után volt éppen. Bevallotta, hogy nem lát Debbie-ben példaképet.

Biztos édesapja ártatlanságában

Paris egy idő után felfogta, hogy nem mindenki tekint édesapjára szuperhősként. Azután, hogy apját meggyanúsították gyerekzaklatással, Michaelrengeteget sírt gyermekével a karjában. „Mindent megtett azért, hogy szép gyerekkorunk legyen, s ehelyett rossz dolgokra kellett felkészítenie minket“ – mondta a fiatal teremtés.

Sosem kételkedtt apja ártatlanságában. „Képzeljék el azt, hogy valamelyik szülőd elkezd előtted zokogni, mert a világ utálja őt azért, amit tett. Hogy lehetnek ennyire rosszak az emberek?“ – kérdezi Paris.

Michael nagy visszatérése, a This Is It 2009-es turnéja közben találtak rá az énekesre eszméletlenül a házában. Ez 2009. június 25-én történt. Pár órával később halottnak nyilvánították őt. Paris úgy emlékszik erre az időszakra, hogy apja akkoriban nagyon kimerült volt. „Egyfolytában gyakorolt, s nem akart pihenni“ – mondta.

Paris ezért Conrad Murray-t, apja orvosát okolja, akit nem szándékos emberöléssel vádoltak meg. Murray Propofolt, altatókat adott Jacksonnak, amitől függő lett.

Paris hibáztatja az AEG Live koncertszervező céget is. „Nem foglalkoznak a művészekkel. Nagyon kimerítik őket“ – állítja a lány, aki emiatt aggódik Justin Bieberért is, mivel ő is együttműködig az AEG Live-al. „Elmentem a koncertjére, s a jegyen megpillantottam az AEG Live nevét. Eszembe jutott, hogy édesapám mennyire kimerült volt akkoriban, s ezután képtelen voltam elaludni“ – jegyezte meg.

A 18 éves Paris biztos abban, hogy édesapját megölték. „Ő maga mondta, hogy mindez egy nap megöli őt. Összeesküvés-elméletnek és őrültségnek tűnik az, amit mondok, de a rajongói és a családja is tudják, hogy ez így történt. Ez egy csapda volt“ – gondolja a lány.

Paris reméli, hogy egy nap mindenre fény derül. „Ez olyan, mint egy sakkparti, s én ezt a játékot rendesen akarom játszani. Ez mindent, amit most elmondhatok“ – mondta.

Rolling Stone/tvnoviny.sk/para