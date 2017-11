Merész fotók készültek Hódi Pameláról

Hódi Pamela korábban Berki Krisztián (a celeb) menyasszonya is volt. Van egy négyéves kislánya, de még most sincs harminc. Elérkezettnek látta az időt, hogy egy bevállalósabb fotósorozat készüljön róla, és ezt közhírré is tette a Facebookon. Meg a Mokkában.

"Itt arról van szó, hogy én ezt saját magam miatt szerettem volna. Nyilván ilyen fotók még soha nem készültek rólam és azt gondoltam, hogy így közel a harminchoz akár meg is örökíthetem azt, hogy most hogyan nézek ki, így hogy van egy négy éves lányom" - mondta.

További kép tekinthető meg a fotós, Borzi Vivien, valamint a sminkes, Nagy Rebeka oldalán is:

(24.hu/para)