Melltartó nélkül ment sétálni az énekesnő

Selena Gomez fülig szerelmes, amit nem is akar titkolni. Szerelmét az bizonyítja, hogy a lehető legtöbb időt tölti párjával, The Weekend nevű rapperrel és énekessel.

Két hónapos évfordulójukat Argentínában, Buenos Airesben ünnepelték meg. Kedden pedig úgy döntöttek, sétálnak egy jót az argentin fővárosban. Selena azonban úgy tűnik, elfelejtett melltartót felvenni a ruhája alá. Szerelmének azonban nem volt annyira melege.

Szombaton fellépése lesz The Weekendnek Buenos Airesben a Starboy: Legend of the Fall Tour világkörüli turné keretein belül.

Nagyon úgy néz ki, hogy Selena élete legszebb időszakát éli.

