Megházasodott a Barátok közt fiatal sztárja

A Diána által megformált Hanna karaktere egy időre távozik a sorozatból, de elképzelhető, hogy később még visszahozzák.

Danival még nincs egy éve, hogy összeköltöztek, Diána azt megelőzően a Barátok közt másik sztárjával Kiss Ramónával lakott együtt.

Most a Sziget fesztivál házasságkötő sátránál mondták ki egymásnak a boldogító igent. Tény, hogy ez nem jelent semmit, de ami késik nem múlik, és legalább egy pillanatra már talán most is megfordult a fejükben, hogy esetleg eljött az ideje, hogy ne csak szimbolikusan kössék össze életüket.