Luxusbumerángot árul a Chanel divatház

Aki asztalitenisz-szettet, teniszlabdát és szörfdeszkát akar, szintén rendelhet a honlapról.

Sokan nagyon felháborodtak a divatház eme húzásán, mindennek a Twitteren adtak hangot. Sok ember szerint ezzel a húzással megszégyenítik az ausztrál kultúrát. Alison Page ausztrál filmes és dizájner úgy véli, hogy ez a termék a a "tudatlanság új szintjét jelöli".

A Chanel a HuffPost Australiának küldött közleményében bocsánatot kért, s arra hivatkoztak, hogy a vállalat tiszteli a világ kultúráit. Arra azonban nem sikerült választ kapni, hogy visszahívják-e a piacról a luxusbumerángot.

When I think about Aboriginal culture, I think @chanel https://t.co/ocZSljGkPW