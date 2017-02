Közlekedési lámpák mobilfüggőknek

A hollandok arról ismertek, hogy mindig azon igyekszenek, hogy még jobbá tegyék hazájukat. Gondolnak a természetre is, ezért az autópályák építésekor hidakat építettek az állatoknak, hogy biztonságban átérjenek a másik oldalra – írja a tvnvoiny.sk.

Fotó: ENEX

Igyekeznek azt is elérni, hogy kevesebb autó közlekedjen az utakon. Tehát a lányeg azt, hogy azért cselekednek, hogy megérje Hollandiában élni. Most is egy új ötlettel álltak elő. Hogy ne történjen baleset az utakon, ezért újabb szemaforokat helyeztek működésbe. Ezek az új lámpák azért érdekesek, mert lent vannak a földön, s azok az emberek, akik séta közben mobiloznak, észreveszik, hogy a szemafor pirosan világít. A ledlámpákat három iskola közelében helyezték el – írja az Independent.

„A közösségi média, a játékok, a zene gyakran szórakoztatja az embert séta közben. Ezt a trendet nem változtathatjuk meg, de megelőzhetjük az ezzel járó problémákat“ – mondta Keed Oskam.

Ezt az ötletet azonban nem mindenki támogatja.

„Nem akarjuk, hogy az emberek mobilozzanak séta közben, figyelniük kellene a körülöttük zajló dolgokra, körülnézni a közlekedési lámpánál, hogy véletlenül nem jön-e egy autó, s álljanak meg, ha pirosan világít a lámpa“ – jelentette ki Jose de Jong, a Biztonság a holland utakon társaságtól.

Ha kíváncsiak arra, hogyan működnek ezek az új szemaforok, nézzék meg ezt a videót:

tvnoviny.sk/para