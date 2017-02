Kórházba került Pécsi Ildikó

A 76 éves színésznő a napokban nyilatkozott arról, mennyire megviseli fia évek óta húzódó válópere, amiben már ő is érintett lett - írja a 24.hu.

“Nem vagyok jól, egy kicsit sem. Szó szerint egyre rosszabbul vagyunk. Félek, hogy mi lesz a vége, és csak remélni tudom, hogy megérem a márciust, amikor elkezdődik a per. Nagyon komolyan aggódom, hogy nem fogjuk tudni végigcsinálni” – mondta a korábbi interjúban Pécsi Ildikó, aki a legfrissebb hírek szerint péntek reggel kórházba is került. A Bors értesülései szerint több vizsgálatot is elvégeznek a művésznőn, és még nem tudni, hogy meddig kell bent maradnia.

Ha kijövök, majd mesélek. Remélem, ki tudok innen még jönni… Az édesanyám mindig azt mondta, nekem rengeteg angyalom van. Ők vigyáznak most rám”

– mondta el Pécsi Ildikó.

24.hu