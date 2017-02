Kiss Ramóna kiszáll a Barátok köztből

Nagyon sokan kérdezték, hogy miért is mondasz fel, és a következő kérdés, levegővétel nélkül az, hogy „terhes vagy? „Nem, nem vagyok terhes, nem az áll a döntésem mögött, hogy anyai örömök elé nézek egyelőre, hanem pusztán az, hogy 16 év az bizony 16 év. (…) Félek, hogy mi lesz az utolsó két hétben. Meghoztam ezt a döntést, és nagyon boldog vagyok, ez most nem hihető, de tényleg. 16 év az 16 év, és 16 év után elbúcsúzni a falaktól, az öltözőtől, az emberektől, a mindennapi rutintól, az olyan, mint egy hatalmas kapcsolat lezárása… És ugyan visszajöhetek ide mindig, és vissza is fogok, de az már nem ugyanaz lesz, boldogan távozom, de közben az egyik szemem sír, rossz lesz itt hagyni mindenkit, de most menni kell tovább előre”