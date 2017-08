Király Viktor úgy érzi apa lett

A legfiatalabb Király fiú is Budapesten van. Király Viktor ikertestvére, Ben ugyanis hazalátogatott családjával Magyarországra, most, hogy kisfia, Kai fél éves lett - írja a 24.hu.

Az énekes februárban lett nagybácsi és azóta többször is meglátogatta Amerikában a kicsit, ráadásul videótelefonon is állandó kapcsolatban vannak. A Sztárban sztár versenyére készülő Király Viktor ugyan nem érzi még késznek magát egy saját gyerekre, de ahogy írja, már így is olyan, mintha az övé is lenne a baba.

Amikor az ikertesódnak gyereke születik, akkor mindketten apák lesztek, haha! Olyan, mintha ő lenne az első közös gyerekünk. Bennek kell végeznie a dolog munka részét, én meg megkapom játszani a babát

– írta Király Viktor, majd azt is hozzátette, hogy a hármukról készült képen elég idiótán néznek ki a testvérével, de Kai legalább menő.

24.hu