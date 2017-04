Johnny Depp szerint a menedzserei herdálták el a pénzét

Johnny Depp korábbi menedzsereit hibáztatta egy szerdai interjúban anyagi problémáiért, cáfolta a luxuséletmódjáról szóló vádat, ugyanakkor leszögezte, hogy arra költi a pénzét, amire akarja, "akár vattagolyókra is".

Fotó: TASR/AP

"Sok éven át nagyon-nagyon keményen dolgoztam és egy csomó emberben megbíztam, olyanokban is, akik cserbenhagytak" - nyilatkozta a sztár a The Wall Street Journalnak.

A BBC News felidézte, hogy Depp januárban perelte be a The Management Group vállalkozást, amely szerinte sokmillió dolláros kárt okozott neki hanyagságával és csalással. A menedzsercsoport erre szintén keresetet nyújtott be a bíróságra, amelyben azt állították, hogy Depp havi kétmillió dollárt felemésztő luxus életstílusa okozta a sztár anyagi gondjait. A színész nyomban visszautasította a túlköltekezés vádját és azzal a kérdéssel válaszolt, hogy vajon miért nem bontottak vele szerződést, ha ügyeit kezelhetetlennek gondolták?

Az 53 éves Depp a Wall Street Journal-interjúban ugyanakkor kijelentette, hogy a saját pénzével azt tesz, amit akar: "az én pénzem, ha egy napon 15 ezer vattagolyót akarok venni, az az én dolgom". Emellett arról is beszámolt, hogy korábbi menedzserei miatt több mint 40 millió dolláros adósságot halmozott fel.

Joel és Rob Mandel vezette Los Angeles-i céget azzal is megvádolta, hogy elmulasztották időben rendezni az adóit és magas kamatozású kölcsönöket vettek fel a nevében.

A menedzserek viszont felemlegették, hogy Depp például ötmillió dollárt költött a néhai író, Hunter S. Thompson hamvainak ágyúval való szétszórására.

Az Oscar-jelölt színész hamarosan A Karib-tenger kalózai-filmsorozat ötödik epizódjában jelenik meg a filmvásznon Jack Sparrow kapitány szerepében.

A kalandfilm világpremierjét a sanghaji Disney szórakoztatóközpontban rendezik meg május 11-én. Ez lesz az első hollywoodi premier, amelyet Kínában tartanak.

(MTI)